POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Vallendar (ots) - Am Donnerstag, den 06.12.2018 gegen 16:10 Uhr ereignete sich in der Urbarer Straße in Vallendar im Begegnungsverkehr ein Verkehrsunfall, bei dem sich der Verursacher von der Unfallstelle entfernte. Ein weißer BMW geriet aus ungeklärter Ursache auf die Gegenspur und stieß dort mit einem entgegenkommenden PKW seitlich zusammen. Hierdurch entstand beim Geschädigten ein Schaden von ca. 1.500EUR. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum flüchtigen Fahrzeug und dessen Inasse machen können werden gebeten, sich mit der Polizei Bendorf in Verbindung zu setzen.

