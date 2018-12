POL-PDKO: Weihnachtsbäumen die Spitzen abgeschnitten

Nörtershausen (ots) - Unbekannte hatten sich in der Nacht von Sonntag auf Montag Zutritt zu einer Weihnachtsbaumschonung in der Nörtershausener Flur In der Rauscherkaul verschafft. In der Schonung wurden dann an ca. 50 erntereifen Weihnachtsbäumen die Baumspitze abgeschnitten, so dass sie für das laufende Weihnachtsgeschäft praktisch wertlos sind. Außerdem wurde der ca. 1,5 m hohen Wildschutzzaun über drei Felder samt Zaunpfählen niederdrücken.

