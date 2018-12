POL-PDKO: PI Boppard - Trunkenheitsfahrten

PI Boppard (ots) - Direkt zwei Fahrzeugführer wurden am Freitagvormittag durch Beamte der PI Boppard aus dem Verkehr gezogen, da sie unter Alkoholeinfluss standen. Bei beiden Fahrzeugführern wurde ein Atemalkoholwert über 0,5 Promille festgestellt, weshalb jeweils ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurde, zudem müssen sie mit einem Fahrverbot rechnen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf die Gefährlichkeit von sogenanntem "Restalkohol" hin. Viele Verkehrsteilnehmer unterschätzen die Nachwirkung von am Abend zuvor konsumiertem Alkohol und setzen sich wieder ans Steuer, bevor der Restalkohol ausreichend abgebaut ist.

