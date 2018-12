POL-PDKO: PI Boppard - Unfall beim Weihnachtsbaumschmücken

PI Boppard (ots) - Am Samstag kam es zu einem Unfall beim Schmücken eines Weihnachtsbaums. Aufgrund der Größe des Weihnachtsbaums wurde ein Traktor zu Hilfe genommen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde an der Hubgabel des Traktors zunächst ein Korb befestigt, in welchen die Eigentümer des Baumes einstiegen, um sich im Anschluss auf ca. 2 Meter Höhe fahren zu lassen. Während des Schmückens des Baumes geriet der Korb jedoch ins Rutschen und stürzte mit den beiden Personen zu Boden. Beide Personen erlitten Verletzungen und mussten im Krankenhaus behandelt werden.

