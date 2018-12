POL-PDKO: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Auto landet auf Dach

Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der K70 Bild-Infos Download

Braubach (ots) - Am 04.12.2018 gegen 12:35 Uhr ereignete sich in der Ortslage Braubach ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 20-jährige PKW-Fahrerin eines schwarzen Seat befuhr die Kreisstraße 70 aus Richtung Braubach in Richtung Hinterwald. In einer Rechtskurve verlor die Fahrerin auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug, geriet ins Schleudern und prallte in die rechtsseitig der Fahrbahn angebrachte Leitplanke. Durch den Aufprall überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen. Die alleinbeteiligte Fahrerin konnte sich aus eigenen Kräften aus ihrem Fahrzeug befreien. Sie erlitt durch den Unfall glücklicherweise nur leichte Verletzungen, wurde jedoch vorsorglich zur weiteren Untersuchung durch den Rettungsdienst in ein Koblenzer Krankenhaus verbracht.

Für die Unfallaufnahme musste die Kreisstraße für ca. 1 1/2 Stunden komplett gesperrt werden.

Der unfallbeteiligte Seat war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

