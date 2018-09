POL-NOM: Körperverletzung durch unbekannte Täter

Northeim (ots) - 37154 Northeim, Am Münster, Münsterplatz, Sonntag, 09.09.2018, 03.50 Uhr

Northeim (kob) Ein 37-jähriger Mann aus Osterode wurde in der vergangenen Nacht auf dem Münsterplatz in Northeim durch vermutlich zwei Personen niedergeschlagen und verletzt. Das stark alkoholisierte Opfer konnte zum Tathergang keine Angaben machen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Zeugen hatten eine Auseinandersetzung gehört und waren zum Tatort gelaufen. Sie konnten noch beobachten, wie zwei Personen vom Opfer abließen und in Richtung Bahnhofstraße flüchteten.

Zur Ermittlung der Täter benötigt die Polizei weitere Zeugen bzw. Hinweise zu den Tätern. Es wird um Kontaktaufnahme mit der Polizei in Northeim unter der Tel.Nr.: 05551/7005-0 gebeten.

