POL-NOM: Verkehrsunfallflucht durch Radfahrer

Northeim (ots) - 37186 Moringen, Hermann-Löns-Str., Samstag, 08.09.2018, 18.25 Uhr

Moringen(kob)- Am Samstag, gg. 18.25 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Hermann-Löns Str. in Moringen. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500 EUR.

Ein 50-jähriger Moringer befuhr mit einem Fahrrad die Hermann-Löns-Str. und stieß dabei gegen einen geparkten Pkw. Der Radfahrer kam dabei zu Fall und verletzte sich leicht. Anschließend versuchte der Radfahrer vom Unfallort zu flüchten, konnte aber durch Unfallzeugen in der nahen Umgebung lokalisiert werden. Die herbeigerufenen Polizeibeamten stellten fest, dass der Unfallverursacher unter dem Einfluss von Alkohol stand. Der Beschuldigte war noch in der Lage einen Atemalkoholtest durchzuführen, der 2,6 Promille erbrachte.

Dem Beschuldigten wurde wegen der Trunkenheitsfahrt eine Blutprobe zu Beweiszwecken entnommen. Das Strafverfahren gegen ihn dauert an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim/Osterode Pressestelle

Polizeiinspektion Northeim/Osterode Pressestelle

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell