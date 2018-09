POL-NOM: Einbruchdiebstahl in Vereinsheim

Uslar (ots) - Uslar (REU) - In der Nacht von Freitag auf Samstag drang ein bisher Unbekannter gewaltsam in das Sportheim des TSV Sohlingen in der Schulstraße in 37170 Uslar-Sohlingen ein und entwendete dort eine nach einer Feier zurückgelassene Spendenkasse. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 350 EUR.

Die Polizei Uslar bittet um ihre Hinweise.

