POL-NOM: Bad Gandersheim - VW Passat aufgebrochen

Bad Gandersheim (ots) - Bad Gandersheim - Anlässlich des Altstadtfestes hatte ein 53-jähriger Gandersheimer seinen PKW VW Passat ab Freitag Mittag im Barfüsserkloster geparkt. Im Kofferraum des Kombi waren Genußmittel und die Tageseinnahmen vom Getränkeverkauf eines örtlichen Sportvereins deponiert. Davon muss ein Fremder Kenntnis erhalten haben. In der Nacht zu Samstag wurde die Heckscheibe vermutlich mittels Schraubendreher zum Bersten gebracht und das Bargeld in noch nicht bekannter Höhe entwendet. Zusätzlich hatte es dem Täter ein Sechspack Saft angetan - auch dieses fehlte. Hinweise bitte an die Polizei Bad Gandersheim unter Tel.: 05382/919200

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim/Osterode

Polizeikommissariat Bad Gandersheim

Pressestelle



Telefon: 05382/91920 0

Fax: 05382/91920 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim_osterode/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell