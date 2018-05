POL-PDLU: Speyer - Körperverletzung (04/0105) 01.05.2018, 03:08 Uhr

Speyer (ots) - Nahezu alle Feierlichkeiten und Tänze in den Mai verliefen in der Region Speyer friedlich. Die Polizei musste lediglich bei einer Veranstaltung Am Neuen Rheinhafen in Speyer eingreifen. Hier kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 33-jährigen Speyerer und einem 30-jährigen Mann aus Römerberg. Beide Männer wurden leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell