POL-PDLU: Betrunkener Autofahrer verursacht Verkehrsunfall und flüchtet.

Mutterstadt (ots) - Am 01.05.18, gg. 02.30 Uhr befuhr ein 23-jähriger Mann aus dem Rhein-Pfalz-Kreis mit einem geliehenen Pkw die Straße Pfalzring in Richtung Ludwigshafener Straße. In Höhe der Einmündung Hochgewann kam der Fahrer vermutlich infolge überhöhter Geschwindigkeit und alkoholbedingter Fahruntüchtigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Zaun und überschlug sich. Nach Zeugenaussagen entfernte sich der Fahrer in Richtung angrenzendes Feld. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung mit Unterstützung eines Diensthundes und der Feuerwehr Mutterstadt blieb erfolglos. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte über den Fahrzeughalter der verantwortliche Fahrer ermittelt werden. Dieser wurde an seiner Wohnanschrift angetroffen. Bei dem unverletzten Mann wurde deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen, ein Alco-Test ergab einen Wert von 1,07 Promille. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde eingezogen. An dem Unfallfahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden (Schadenshöhe ca. 5000.- EUR). Der Fremdschaden beträgt ca. 1200.- EUR.

