POL-PDMY: Einbruch in den LIDL-Markt in Weibern

Weibern (ots) - Am Freitag, den 17.11.2017 kam es in der Zeit zwischen 01:00-03:00 Uhr zu einem Einbruch in die LIDL-Filiale Weibern. Durch unbekannte Täter wurden zunächst im rückwertigen Bereich des Daches Dachpfannen abgedeckt, wodurch der/die Täter auf den Dachboden und anschließend ins Innere des Marktes gelangten. Mittels eines Hammers wurde dann ein Loch in die Wand zum Tresorraum geschlagen, woraufhin ein Alarm ausgelöst wurde. Die Tatausführung wurde, nach jetzigem Stand, ohne erlangte Beute abgebrochen. Wer kann Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Mayen unter der Rufnummer 02651-8010 entgegen.

