POL-PDLU: Speyer - Körperverletzung (19/2904)

Speyer (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in der Landwehrstraße in Speyer ein junges Paar aus Speyer von noch unbekannten Tätern, nach einem Streitgespräch um eine Zigarette, tätlich angegriffen. Da ein 26-Jähriger keine Zigarette an zwei ihm unbekannte Männer ausgehändigt hatte, wurde er durch diese mit einem nicht bekannten Gegenstand zu Boden geschlagen. Als dessen 27-jährige Freundin einschritt, wurde auch diese durch die beiden Angreifer attackiert. Die beiden Täter konnten im Anschluss unerkannt flüchten. Beide Geschädigte wurden durch den Angriff glücklicherweise nur leicht verletzt.

