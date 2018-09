POL-NOM: Diebstahl eines Macbooks

Einbeck (ots) - Einbeck; Altendorfer Tor (Kr.) 07.09.2018, 10:30 Uhr

Der Geschäftsführer eines Elektronikmarktes am Altendorfer Tor meldete der Polizei den Diebstahl eines sog. Macbooks aus seinen Auslagen. Demzufolge haben bislang noch unbekannte Täter am Freitagvormittag nacheinander das Geschäft bereten und sind anschließend arbeitsteilig vorgegangen. Nachdem eine der beiden Personen durch unbekannte Art und Weise die elektronische Sicherung an dem Gerät entfernt hatte, nahm die andere Person im weiteren Verlauf das Gerät an sich und verließ das Geschäft. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1500,- Euro. Die Polizei Einbeck hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen sich unter Telefon 05561/949780 zu melden.

