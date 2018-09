POL-NOM: Fahren ohne Fahrerlaubnis unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Northeim (ots) - Northeim, Am Martinsgraben - Donnerstag, 06.09.2018, 12:25 Uhr

Northeim (schlar) - Am Donnerstag, gegen 12:25 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Northeim einen Pkw in der Straße Am Martinsgraben. Im Zuge der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 27 Jahre alte Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ferner war der genutzte Pkw nicht für den Straßenverkehr zugelassen.

Gegen den Fahrzeugführer wurden Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des Führens von Fahrzeugen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, Drogenbesitzes sowie Urkundefälschung eingeleitet.

Es wurde eine Blutentnahme beim Fahrzeugführer angeordnet und diesem die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim/Osterode

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim_osterode/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell