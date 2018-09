POL-NOM: Reifen von Fahrradanhänger zerstochen

Einbeck (ots) - Einbeck(pap) Am Donnerstag, 07.09.2018 wurde die Einbecker Polizei zu einer Sachbeschädigung an einem Fahrradanhänger nach Odagsen in die Straße Zum Eichenfeld gerufen. Dort hat die 43 Jahre alte Geschädigte der eingesetzten Streife erklärt, dass sie den dreirädrigen Anhänger am Dienstag, 04.09.2018 gegen 18.00 Uhr auf der Freifläche vor ihrem Grundstück abgestelllt hat. Am Mittwoch, 05.09.18, hat sie dann gegen 12.30 Uhr gesehen, dass alle drei Reifen beschädigt waren. Bei einer genaueren Inaugenscheinahme konnte an den Reifen ein seitlicher Einstich festgestellt werden. Der Schaden wird mit ca. 50,- Euro beziffert. Zeugen, die zu dieser Sachbeschädigung Hinweise geben können, setzen sich bitte mit der Polizei Einbeck in Verbindung.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim/Osterode

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim_osterode/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell