POL-NOM: Verdacht des Betruges mittels Vortäuschen der Bedürftigkeit/Spendenaufruf

Bad Gandersheim (ots) - Bad Gandersheim (re) Marienstraße Do., 06.09.2018, gg. 12.30 Uhr

Im Bereich auf einem Parkplatz eines in Bad Gandersheim an o.g. Ort ansässigen Marktes kam es zu einer möglichen Betrugshandlung zumindest jedoch zu einem solchen Versuch. Eine oder auch mehrere männl. Personen hielten auf dem Parkplatz Fahzeuge an, um deren Insassen ansprechen zu können. Mit Hilfe eines fingierten Spendenaufrufs/Liste für Behinderte versuchten der o. die Täter Geldbeträge zu erhalten. Personen,die gespendet haben oder Personen, die sachdienliche Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Gandersheim zu melden.

