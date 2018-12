POL-PDNW: Fahrt unter Drogeneinfluss

Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 04.12.18, um 20.15 Uhr, wurde ein Kraftfahrzeug in Neustadt, in der Branchweilerhofstraße kontrolliert. Beim Öffnen der Fensterscheibe schlug den Beamten bereit starker Cannabisgeruch entgegen. Bei dem männlichen Fahrzeugführer (ein 31-Jähriger aus Essen) wurden auch drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt. Bei der Durchsuchung des PKW konnte außerdem ein Tütchen mit Cannabis aufgefunden werden, dass sichergestellt wurde. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Helmut Landwich

Telefon: 06321-854-0

E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell