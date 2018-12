POL-PDNW: Entlaufene Pferde im Gewerbegebiet Bruch

Bad Dürkheim (ots) - Am 05.12.2018 gegen 04:00 Uhr wurden der Polizei Bad Dürkheim durch einen Verkehrsteilnehmer mehrere freilaufende Pferde im Bereich der Bruchstraße und dem angrenzenden Gebiet In den Almen gemeldet. Die Tiere konnten durch die eingesetzten Beamten vor Ort lokalisiert und bis zum Eintreffen der Pferdehalterin, welche die Pferde zu ihrem eigentlichen Standort, einer nahegelegenen Koppel zurückbrachte, auf einem Feld gesichert werden. Aufgrund nicht auszuschließenden Fluchtverhaltens der Tiere in Richtung der angrenzenden Bundesstraße bzw. des Bahnverkehrs erfolgte eine frühzeitige Warnmeldung sowohl an den Verkehrs- als auch an den Warnmeldedienst der Deutschen Bahn - eine Gefahr für Verkehrsteilnehmer bzw. den Schienenverkehr bestand, aufgrund der schnellen Lokalisierung der Tiere, zu keinem Zeitpunkt. Wie die Pferde entlaufen konnten, muss derzeit noch abschließend geklärt werden.

