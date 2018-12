POL-PDNW: Gasaustritt in einer Baugrube

Meckenheim (ots) - Am Dienstagmorgen, den 04.12.2018, stellte gegen 03.00 Uhr der Zeitungsausträger in der Bahnhofstraße in 67149 Meckenheim an einer Baugrube auf dem Bürgersteig einen Gasgeruch fest. Er verständigte die Polizei.

Vor Ort wurden durch die Polizeistreife aus dem Bereich der Baugrube zischende Geräusche sowie intensiven Gasgeruch festgestellt. Die Bewohner zweier Häuser wurden im Anschluss bis 04.30 Uhr evakuiert (insgesamt 8 Personen) und von der Feuerwehr betreut.

An der Baugrube wurde gearbeitet, da an der dortigen Gasleitung eine Leckage vermutet wurde. Durch die starken Regenfälle wurde die Gasleitung und die Leckage von der Erde freigelegt. Die Abdichtung der Leckage wurde durch die Stadtwerke Neustadt veranlasst und war gegen 04.30 Uhr beendet.

Die Polizei war mit mehreren Einsatzkräften vor Ort und die freiwillige Feuerwehr Meckenheim mit zwei Löschzügen.

