POL-PDNW: PI Grünstadt - Anruf von "Falschen Polizeibeamten"

Carlsberg, Woche zum 01.12.2018 (ots) - In der vergangenen Woche häuften sich Anrufe "Falscher Polizeibeamter" in Carlsberg. Mit unterdrückter oder auch "Phantasie-Telefonnummer" gaben die Täter vor, von der Polizei zu sein. Es wäre eine Einbrecherbande unterwegs, Geld- und Wertsachen der Angerufenen seien nicht sicher. Teilweise wird gefragt, ob ein Tresor im Hause sei. Ein anderer gab an, dass eine Einbrecherbande festgenommen wurde und der Angerufene auf einer Liste stehen würde. Sobald Zweifel geäußert wurden, oder auf einen Rückruf bestanden wurde, legten die Anrufer auf.

