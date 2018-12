POL-PDNW: PI Grünstadt - Wohnungseinbruch in Wattenheim - hoher Sachschaden

Wattenheim, Carlsberger Straße - 30.11.2018, zw. 09:00 und 13:00 Uhr (ots) - Ein Einfamilienhaus in Wattenheim war das Ziel von Einbrechern am 30.11.2018. Sie nutzen die Abwesenheit der Eigentümer aus, um ein rückwärtig gelegenes Fenster aufzuhebeln und ins Haus einzudringen. Sämtliche Räume wurden nach Wertsachen durchwühlt. Es wurde Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Die Polizei bittet dringend um Hinweise aus der Bevölkerung. Gegen 17:00 Uhr meldete eine Zeugin verdächtige Männer "An der Bleiche" in einem Kleinbus mit BM-Kennzeichen, woraufhin eine Überprüfung durchgeführt wurde.

