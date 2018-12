POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Sicher durch den Verkehr in der Adventszeit

Ruchheim (ots) - Ludwigshafen - "Advent" kommt von dem lateinischen Wort "Adventus" und bedeutet Ankunft. Im christlichen Sinne ist damit die Ankunft Gottes gemeint. Doch nicht nur die Ankunft Gottes, sondern die sichere Ankunft aller Verkehrsteilnehmer liegt den Beamten der Polizeiautobahnstation Ruchheim am Herzen. Die kälteste Jahreszeit hat begonnen. Es wird später hell und früher dunkel. Die Straßen sind nass, manchmal mit Laub bedeckt oder sogar vereist. Passen Sie daher Ihre gefahrene Geschwindigkeit den Witterungs- und Straßenverhältnissen, anstatt dem vorweihnachtlichen Stress und Termindruck an. Nicht angepasste Geschwindigkeit ist eine der Hauptunfallursachen in Deutschland. Auch wenn uns allen ein "zügiges Ankommen" wichtig ist, so ist einzig und allein das "sichere Ankommen" das entscheidende. Die Polizeiautobahnstation Ruchheim wird daher vermehrt Geschwindigkeitskontrollen im Bereich Ludwigshafen durchführen, um möglichst vielen Menschen eine sichere Ankunft bis Weihnachten zu ermöglichen. Wir wünschen einen schönen 1. Advent und eine besinnliche und entschleunigte Vorweihnachtszeit.

