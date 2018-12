POL-PDNW: Fahrzeug rutscht in den Hang

Weidenthal (ots) - In der Straße Weidenthaler Hohl in Weidenthal wollte eine 22 Jahre alte Fahrerin aus Römerberg ihren PKW wenden. Beim Rückwärtsfahren fuhr sie aber ein Stück zu weit, so dass ihr Fahrzeug ein paar Meter einen Hang hinunter rutschte und schräg im Hang hängen blieb. Die Fahrerin konnte das Fahrzeug zunächst nicht verlassen, da sie mit dem Fuß auf der Bremse ein weiteres Abrutschen verhinderte. Die Feuerwehr konnte das Fahrzeug zunächst mit einem Seil sichern und es dann durch den hinzugerufenen Abschleppdienst sicher geborgen werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße



Telefon: 06321-854-0

E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell