POL-PDNW: Brand an Grillhütte

Elmstein Ortsteil Iggelbach (ots) - An einer Grillhütte in der Taubensuhler Straße in Elmstein/ Iggelbach hielten sich in der Nacht von Freitag auf Samstag ein 18 Jähriger aus Elmstein und ein 16 Jähriger aus Hütschenhausen auf. Sie entzündeten in einer Plastiktonne, die direkt unter dem Dach der Grillhütte stand, ein großes Feuer, welches im Begriff war, auf das Dach der Grillhütte über zu greifen. Zwei Angehörige der freiwilligen Feuerwehr, die privat in der Nähe waren, wurden darauf aufmerksam und konnten die Tonne soweit wegbefördern, dass Schlimmeres verhindert wurde. Die Tonne, die inzwischen in Vollbrand stand, wurde durch die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Lambrecht gelöscht.

