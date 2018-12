POL-PDNW: Einbruchversuch in Einfamilienhaus

Freinsheim (ots) - In der Nacht vom 30.11.2018 auf den 01.12.2018 versuchten bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Nördlichen Winzerstraße einzubrechen. Hierbei wurde die angegangene Terrassentür massiv beschädigt. Auf Grund der widerstandsfähigen Beschaffenheit der Tür, konnten die Täter nicht in das Objekt eindringen. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

