POL-PDNW: Mehrere Einbrüche in Firmen

Bad Dürkheim (ots) - Von Freitag auf Samstag kam es im Bruchgebiet zu drei Einbrüchen in Firmen. Im Toom-Baumarkt im Bruch Bad Dürkheim schnitten unbekannte Täter den Zaun im Außengelände auf. Mit einem Bauhammer schlugen sie im rückwärtigen Bereich eine Glastür ein und gelangten so in den Innenbereich. Im Inneren schnitten sie vermutlich mit einer Metallschere eine Sicherheitstür auf und gelangten in die Büroräumlichkeiten. Diese durchsuchten sie komplett. Über mögliches Diebesgut konnte noch keine Angaben gemacht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000.- Euro. Zu einem weiteren Einbruch kam es in einen Neubau einer Werbefirma in der Gustav-Kirchhoff-Straße in Bad Dürkheim. Hier wurde durch unbekannte Täter eine provisorische Eingangstür mittels Drahtschlinge geöffnet. Im Innenraum wurde eine weitere Bürotür aufgehebelt. Offensichtlich wurde bei dem Einbruch nichts entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 200.- Euro. Der dritte Einbruch ereignete sich ebenfalls in der Bruchstraße. Hier wurde die Außenwand eines Bürocontainer auf dem Gelände der Becher´s Markthalle aufgeschnitten. Aus dem Inneren wurde offensichtlich nicht entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3000.- Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

