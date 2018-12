POL-PDNW: PI Grünstadt - Wohnungseinbruch in Grünstadt - mit Stöckchen

Grünstadt-Asselheim, Schloßstraße - 02.12.2018 (ots) - Am 02.12.2018, gegen 15 Uhr bemerkte die Geschädigte, dass jemand versucht hatte in ihr Wohnhaus einzudringen. Die Täter hatten an einem rückwärtigen Fenster den Rollladen hochgedrückt und ein Stöckchen in die Rollladenführung geklemmt. Das Fenster wurde aufgehebelt, aber offensichtlich sind die Täter nicht in die Innenräume vorgedrungen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Sigfried Doll

Polizeiinspektion Grünstadt

Telefon 06359 93120

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell