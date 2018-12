POL-PDWIL: Versuchter Tageswohnungseinbruch im Zeller Stadtteil Barl - Zeugen gesucht

Zell-Barl (ots) - Am Samstagnachmittag, zwischen 15:10h und 18:30h versuchten der oder die Täter in ein Einfamilienhaus in der Eichenstraße im Zeller Stadtteil Barl einzudringen. Möglicherweise wurden die Einbrecher bei ihrer Tatausübung gestört, so dass es bei einem Versuch blieb. Eine Terrassentür wurde durch mehrere Hebelansätze leicht beschädigt. In diesem Zusammenhang stellte ein Anwohner einen schwarzen Transporter in Tatortnähe fest. Falls es zum Fahrzeug oder zu möglichen Tatverdächtigen weitere Hinweise gibt setzen sie sich bitte mit der Polizeiinspektion in Zell in Verbindung.

Beobachtungen und Hinweise bitte an die Polizei in Zell.

