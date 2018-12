POL-PDWIL: Täterfestnahme nach Diebstahl von Solar-/Photovoltaikmodulen

Niersbach (ots) - Am frühen Samstagmorgen fiel einer Streife der PI Wittlich gegen 06.00 h im Bereich Landscheid ein Klein-Lkw mit polnischer Zulassung auf, der den Eindruck vermittelte, überladen zu sein. Der Lkw wurde auf dem Parkplatz Fintenkapelle auf der A 60 einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Lkw mit ca. 250 entwendeten Solarmodulen beladen war. Der 47 jährige Fahrer wurde festgenommen und der Lkw beschlagnahmt. Im Rahmen der Ermittlungen wurde festgestellt, dass die Module aus dem Solarpark Niersbach in der Nacht von Freitag auf Samstag entwendet wurden. Der Schaden wird vorab auf ca. 40000 EUR geschätzt. Der Fahrer, gegen den auch noch ein Haftbefehl aus Brandenburg bestand, wurde am Nachmittag dem Haftrichter vorgeführt.

