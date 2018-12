POL-PDWIL: Diebstahl von Heuballen/Sachbeschädigung

54552 Gerosltein (ots) - PRESSEDIENST ------------------------------------------------------------ POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER Polizeiinspektion Daun ------------------------------------------------------------ Daun, 01.Dezember 2018 ------------------------------------------------------------ In Gerolstein OT Michelbach wurden zwischen dem 25. und 26.11. von einem landwirtschaftlichen Anwesen mit Pferdekoppel 10 kleine Heuballen entwendet. Weiterhin wurde ein Holzzaun beschädigt. Das Anwesen befindet sich am Ortseingang Michelbach aus Richtung Gerolstein gesehen. Hinweise zu dem/den Tätern bitte an die Polizeiwache Gerolstein, Tel.: 06591-95260, oder die Polizeiinspektion Daun, Tel.: 06592-96260.

