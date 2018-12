POL-PDWIL: Diebstahl zweier Rucksäcke aus PKW

54552 Mehren (ots) -

PRESSEDIENST ------------------------------------------------------------ POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER Polizeiinspektion Daun ------------------------------------------------------------ Daun, 01.Dezember 2018 ------------------------------------------------------------

Bislang unbekannte Täter entwendeten während des o.a. Tatzeitraumes aus einem Skoda Rapid, der auf einem PKW-Abstellplatz in der Straße "Auf dem Hof" in Mehren parkte, zwei Rucksäcke und eine Kunststoffdose. Der silberfarbene PKW war zur Tatzeit vermutlich unverschlossen. Täterhinweise bitte an die Polizeiinspektion Daun, Tel.: 06592-96260.

Rückfragen bitte an:



------------------------------------------------------------

Mainzer Straße 19

54550 Daun



Ansprechpartner

Helmut Römer

Tel.: 06592 96260

Fax: 06592 9626-50

pidaun@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell