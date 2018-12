POL-PDNW: Bad Dürkheim - Trickdiebstahl

Bad Dürkheim (ots) - Am 04.12.18, gegen 13:25 Uhr klopfte eine Frau auf der Fahrerseite an die Scheibe eines in der Philipp-Fauth-Straße zw. Kreisverwaltung und Sparkasse stehenden Pkw. Sie hielt dem Fahrzeugführer eine Mappe mit einer Spenden- / Unterschriftsliste für "Taubstumme und sprachlich Behinderte" hin und wollte, dass sich der Mann dort einträgt. Dieser Aufforderung kam der angesprochene Mann nach und vermerkte seinen Namen ohne Anschrift auf der Liste. Danach bat sie ihn noch um eine Spende. Der Mann entnahm darauf aus seinem Geldbeutel einige Cent-Münzen und gab sie der Frau. Diese entfernte sich danach i.R. Bahnhof. Zu Hause angekommen stellte der Mann fest, dass ihm aus dem Geldbeutel mehrere Hundert Euro in Scheinen entwendet worden waren. Vom dem Opfer und seinem im Fahrzeug befindlichen Sohn wurde die Frau wie folgt beschrieben: ca. 20 Jahre, ca. 160 cm, südländisches Aussehen, schlank, schwarze, gekräuselte, ungepflegte Haare, trug blau-rote Wollmütze und eine blaue Windjacke.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon 06322 963-0

Telefax 06322 963-120

pibadduerkheim.@polizei.rlp.de

SB: Peter Strube-Vogt, Leiter Kriminal- und Bezirksdienst

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell