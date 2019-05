Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbrecher durchwühlen Dokumente

Erkelenz-Granterath (ots)

In einen Büroraum an der Heerstraße brachen unbekannte Täter in der Nacht zum 5. Mai (Sonntag) ein. Indem sie eine Fensterscheibe einschlugen, verschafften sie sich Zutritt zu den Räumlichkeiten, durchwühlten Dokumente und entwendeten eine geringe Summe Bargeld. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell