Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pressebericht Nr. 125 der KPB Heinsberg vom 05.05.2019

Kreis Heinsberg (ots)

Waldfeucht-Selsten - Motorradfahrer schwer verletzt -

Am 04. Mai (Samstag) gegen 17.20 Uhr befuhr eine 77-jährige Frau aus Waldfeucht mit ihrem PKW die Landstraße L 228 aus Richtung Heinsberg kommend in Richtung Selsten. Unmittelbar vor einem Kurvenbereich zwischen den Ortslagen Heinsberg und Selsten wollte sie nach links in einen Feldweg abbiegen. Hierbei übersah sie offensichtlich einen entgegenkommenden 49-jährigen Motorradfahrer aus Heinsberg. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei wurde der Motorradfahrer schwer verletzt und nach Erstversorgung an der Unfallstelle mit dem Rettungswagen zum Krankenhaus gebracht.

Übach-Palenberg - Auffahrunfall mit fünf verletzten Personen- Am 04. Mai (Samstag) gegen 13.10 Uhr mussten drei Fahrzeugführer ihre PKW an der Lichtsignalanlage der Kreuzung David-Hansemann-Straße / Bockreiterstraße verkehrsbedingt anhalten. Ein 51-jähriger Mann aus Baesweiler, der mit seinem PKW die Bockreiterstraße aus Richtung Baesweiler in Richtung Übach befuhr, bemerkte die wartenden Fahrzeug nicht und fuhr auf das letzte stehende Fahrzeug auf. Dieses wurde auf die beiden davor stehenden Fahrzeuge geschoben. Durch den Unfall blieb der 51-jährige Mann aus Baesweiler unverletzt. Die Insassen der übrigen unfallbeteiligten Fahrzeuge, ein 44-jährigen Mann aus Eygelshoven (NL), ein 37-jähriger Mann aus Jülich sowie ein 37-jähriger Mann, eine 42-jährige und eine 19-jährige Frau aus Baesweiler wurden leicht verletzt.

Delikte/Straftaten:

Einbruch Geilenkirchen-Teveren - Einbruch in Restaurant-

Im Tatzeitraum 03.05.2019, 21:30 Uhr - 04.05.2019, 09.15 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in ein Restaurant an der Bischof-Pooten-Straße ein. Aus dem Gastraum wurde durch die Täter Bargeld entwendet. Der Versuch ein im Gastraum befindlichen Zigarettenautomaten aufzubrechen misslang.

Gangelt - Diebstahl eines PKW-

Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 03.05.2019, 19:45 Uhr - 04.05.2019, 08:00 Uhr einen vor der Garage eines Hauses an der Straße im Gang abgestellten schwarzen Daimler Benz 204 mit Geilenkirchener Kennzeichen.

Übach-Palenberg - Diebstahl eines Kraftrades-

Ein vor dem Haus an der Ägidiusstraße abgestelltes schwarzes Kraftrad der Marke Daelim Othello mit Geilenkirchener Kennzeichen wurde im Tatzeitraum zwischen dem 03.05.2019, 18.00 Uhr und 04.05.2019,11.15 Uhr entwendet.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell