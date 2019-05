Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: 200 Meter Kabel gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben zwischen Samstag und Montag in der Eisenbahnstraße etwa 200 Meter Kabel gestohlen. Die Leitung war bereits in einem Rohbau verlegt. Vermutlich mit einem Beil oder ähnlichem Werkzeug durchtrennten Diebe den Draht und nahmen das Kabel mit. Der Schaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

