Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Durch Böllerwurf Busscheibe beschädigt

Enkenbach-Alsenborn (ots)

Durch einen Böllerwurf am Dienstagmorgen in der Straße am Mühlberg ist die Scheibe eines Busses beschädigt worden. Wie der Busfahrer gegenüber der Polizei angab, warfen Kinder oder Jugendliche gegen 8 Uhr einen Böller nach dem vorbeifahrenden Bus. Der Kracher explodierte direkt neben der Fahrerscheibe, wodurch sie zersplitterte. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung. Zeugen, die Hinweise zu der Gruppe beziehungsweise dem Werfer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

