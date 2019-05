Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Randalierer beschädigt Außenspiegel

Kaiserslautern (ots)

Zeugen meldeten der Polizei in der späten Montagnacht, dass sie eine männliche Person dabei beobachtet hätten, wie diese die Außenspiegel an zwei in der Eisenbahnstraße abgestellten PKW beschädigte und sich anschließen in Richtung Innenstadt entfernte. Eine sofortige Fahndung nach dem Randalierer verlief erfolglos; er soll Jeans und eine schwarze Lederjacke getragen haben. Zeugen der Sachbeschädigung mögen sich bitte mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung setzen.

