Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall endet nur mit Sachschaden

Bad Dürkheim (ots)

Am Sonntag, dem 12.05.2019, um 06.30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B 37. An der abschüssigen Rechtskurve aus Richtung BAB 650 kommend in Fahrtrichtung Bad Dürkheim ereilte den 56-jährigen Fahrer ein Sekundenschlaf. Dieser kam nach links von der Straße ab und touchierte mit seinem Volvo ein paar Bäume und Sträucher. Der Fahrer kam unverletzt im Graben zum Stehen. An dem Volvo entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Pkw musste mit einem Kran geborgen werden. Der Fahrer hatte Glück im Unglück. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1000 EUR.

