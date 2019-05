Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Widerstand gegen Polizeibeamte

Ellerstadt (ots)

Am Samstag, dem 11.05.2019, um 15.35 Uhr wurde eine randalierende männliche Person in Ellerstadt in der Georg-Fitz-Straße gemeldet. Der 24-jährie Randalierer aus Ellerstadt war beim Eintreffen der Polizeibeamten stark alkoholisiert, aggressiv und schlug mit den Händen um sich. Er wurde durch die eingesetzten Streifenbesatzungen aufgefordert sich auf den Boden zu legen. Da er dieser Aufforderung nicht nachkam, wurde er durch die Beamten zu Boden gebracht, gefesselt und in den Streifenwagen verbracht. Hierbei spuckte der Mann einem Polizeibeamten ins Gesicht. Der Randaliere wurde in eine geschlossene Abteilung einer Fachklinik in Bad Dürkheim gebracht. Dort leistete dieser erneut Widerstand und biss dem gleichen Beamten in den Oberarm. Gegen den Mann wird Anzeige wegen Widerstand gegen Polizeibeamte und Körperverletzung erstattet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon 06322 963-0

Telefax 06322 963-120

pibadduerkheim.@polizei.rlp.de

SB: Steffen Rau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell