Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ausnüchterungszelle für renitenten Festbesucher

Neustadt/Weinstraße (ots)

In einer Gewahrsamzelle der Polizei Neustadt endete der Besuch eines Festes in Mußbach für einen 32jährigen Mann aus einer Talgemeinde. Weil er am Sonntagmorgen kurz nach 02.00 Uhr Gästen grundlos ins Gesicht gegriffen hatte und sich gegenüber Security-Mitarbeitern weigerte, das Fest zu verlassen, wurde er von einem Security zu Boden gebracht. Er wurde von den Polizeibeamten schlafend auf dem dortigen Gehweg angetroffen. Nach dem Wecken weigert er sich weiterhin, den Ort zu verlassen und rannte zurück auf das Fest. Er wurde von den Polizisten eingeholt, zu Boden gebracht und gefesselt. Ein Alkoholtest auf der Dienststelle ergab einen Promillewert von 2,16. /WaSt

