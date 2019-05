Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Cannabisfund bei Personenkontrolle

Neustadt/Weinstraße (ots)

4,5 Gramm Cannabis fanden Polizeibeamte im Rahmen einer Personenkontrolle bei einem 26jährigen Neustadter. Der befand sich in einer Personengruppe am Freitagmorgen um 00.15 Uhr in der Exterstraße. Die Gruppe, bestehend aus fünf polizeibekannten Männern, waren wärend der Kontrolle gegenüber den Polizeibeamten völlig unkooperativ, respektlos und filmten die Kontrolle mit dem Handy. Gegen den Neustadter wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Das Cannabis wurde eingezogen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße



Telefon: 06321-854-0

E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell