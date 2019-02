POL-PDNR: Betzdorf - Verkehrsunfall mit Flucht

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Am 22.02.2019, gegen 13:55 Uhr, kam es in Betzdorf, Engelsteinstraße, zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Die Geschädigte hatte ihren Pkw im Friedhofsweg unmittelbar neben dem Anwesen Engelsteinstraße 56 geparkt. Die Straße führt hier steil bergauf. Wenige Augenblicke später sieht eine Zeugin wie der Pkw der Geschädigten mitten auf der Engelsteinstraße steht. Die Zeugin bemerkt weiterhin, dass ein weißer Lkw, der die Engelsteinstraße aus Richtung Eberhardystraße befuhr, gegen den auf der Fahrbahn stehenden PKW stößt und anschließend nach rechts in unteren Teil des Friedhofswegs abbiegt und sich von der Unfallstelle entfernt. Nach weiteren Zeugenaussagen handelt es sich um einen weißen LKW mit gelben Streifen im unteren Teil des Aufbaus, etwa in der Größe eines Müllwagens.

Hinweise bitte an die Polizei Betzdorf, Tel.: 02741-9260

