Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Daaden - Verkehrsunfall mit Flucht

Daaden (ots)

In der Zeit vom 23.02.2019, 23:00 Uhr bis zum 24.02.2019, 03:05 Uhr, kommt es in Daaden, Betzdorfer Straße zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Der Flüchtige befuhr die L280 (Betzdorfer Straße) von Alsdorf kommend in Fahrtrichtung Daaden. Die Geschädigte parkte ihren PKW auf der L280 (Betzdorfer Straße) in Daaden - Biersdorf, Höhe Hausnummer 90.

Der flüchtige Unfallverursacher touchierte beim Vorbeifahren den geparkten PKW Audi, A 5, Farbe: schwarz und entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung ohne die für die Schadensregulierung erforderlichen Daten anzugeben. An dem PKW Audi A5 entstand erheblicher Sachschaden an der linken Fahrzeugseite. Die Sachschadenshöhe beträgt mind. 1.500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei Betzdorf, Tel.: 02741-9260

