Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Herdorf - Verkehrsunfall mit Sachschaden unter Alkoholeinfluss

Herdorf (ots)

Am 22.02.2019, gegen 20:50 Uhr, kam es in Herdorf, Bereich Hellerstraße zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Der Unfallverursacher, der aus Richtung "Berghardt" kam, missachtete die Vorfahrt eines auf der Hellerstraße fahrenden PKW. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß, dabei wurden beide PKW erheblich beschädigt. Das auf der Hellerstraße fahrende Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. An beiden PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro.

Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest verlief positiv. Eine Blutprobe wurde entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf

Telefon: 02741-9260

www.polizei.rlp.de/pi.betzdorf



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell