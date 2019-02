Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf - Sachbeschädigung an PKW mit hohem Sachschaden

Betzdorf (ots)

In Zeitraum vom 22.02.2019, 22:50 Uhr bis zum 23.02.2019, 01:17 Uhr kam es auf dem Parkplatz der Fa. Expert Klein in Betzdorf, Wilhelmstraße zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Hier wurde die Heckscheibe eines PKW Audi A 3, Limousine, Farbe: schwarz, vermutlich mit einem Stein eingeworfen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mind. 1.000,- Euro.

Hinweise bitte an die Polizei Betzdorf, Tel.: 02741-9260

Polizeiinspektion Betzdorf

Telefon: 02741-9260

www.polizei.rlp.de/pi.betzdorf



