POL-RE: Gladbeck: Omnibus fährt geparktes Auto auf der Hermannstraße an

Recklinghausen (ots) - Dienstag, gegen 14.20 Uhr, fuhr der 56-jährige Fahrer eines Omnibusses der Polizei die Obere Goethestraße und bog dann nach links in die Hermannstraße ab. Dabei fuhr der Fahrer ein am Straßenrand geparktes Auto an. Es entstand 8.000 Euro Sachschaden.

