Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf - Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen

Betzdorf (ots)

Am 23.02.2019, gegen 21:55 Uhr, kam es im Barbaratunnel in Betzdorf zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Linienbus. Nach einem Überholvorgang im Tunnel scherte der 23-jährige Fahrer des PKW DB vor dem überholten Fahrzeug nach rechts auf die Fahrspur in Richtung Kirchen ein. Dabei brach plötzlich das Heck des PKW aus. Der PKW prallte ungebremst gegen einen unmittelbar vor ihm fahrenden Kraftomnibus. Bei dem Unfall wurde der 23-jährige Fahrer, der 18-jähriger Beifahrer und ein 19 jähriger Mitfahrer leicht verletzt. Ein weiterer 18-jähriger Mitfahrer wurde schwer verletzt. Alle Personen wurden in ein Krankenhaus nach Siegen verbracht. Der 67-jährige Busfahrer wurde nicht verletzt. Bei dem Unfall wurde der PKW total beschädigt, der Omnibus wurde im Heck erheblich beschädigt. Die Sachschadenshöhe beträgt ca. 30.000 Euro.

Die unfallbeteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Auf Grund von auslaufenden Betriebsstoffen musste der Barbaratunnel während der Unfallaufnahme teilweise komplett gesperrt werden. Eine Reinigung durch eine Fachfirma musste durchgeführt werden.

