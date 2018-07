POL-EN: Hattingen - Zwei Verkehrsunfälle mit Verletzten

Hattingen (ots) - Am Samstagnachmittag fuhr ein 23-jähriger Essener mit einem Hyundai auf der Isenbergstraße in Richtung Niederwenigern. In Höhe der Gemeinschaftsstraße fuhr er auf einen vor ihm wartenden Audi A2 eines 61-jährigen Hattingers auf, der durch die Wucht des Aufpralls gegen das Heck eines davor stehenden Renault Twingo einer 57-jährigen Hattingerin geschoben wurde. Bei dem Unfall erlitten alle Fahrer leichte Verletzungen. Die Beifahrerin in dem Audi verletzte sich sogar schwer. Sie wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Gegen 17.20 Uhr kam ein 61-jähriger Hattinger mit einem Fahrrad auf dem Lehrpfad etwa 50 m von der Straße Ruhrdeich entfernt zu Fall. Nach Zeugenangaben geriet er rechts neben der Fahrbahn auf einen Grünstreifen und stürzte. Bei dem Sturz zog sich der Fahrer schwere Verletzungen zu. Noch am Unfallort wurde er von einem Notarzt versorgt. Anschließend brachte ihn ein Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus.

