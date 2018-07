POL-EN: Hattingen- Einbrecher scheitern an Wohnungsfenster

Hattingen (ots) - Zwischen dem 05.07. und dem 06.07 versuchten Unbekannte in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Goethestraße einzubrechen. Die Wohnungsmieterin stellte am Freitagabend frische Hebelspuren an einem rückwärtigen Fenster der Wohnung fest. In die Wohnung gelangten die Täter nicht.

